Под Магнитогорском при пожаре пострадал двухлетний ребёнок

Девочка находилась одна в доме.

Накануне днём в посёлке Красненский Магнитогорского городского округа загорелся частный дом. Сотрудники ГУ МЧС России незамедлительно отправились на место ЧП. Подробнее о происшествии рассказали в пресс-службе «чрезвычайного» ведомства.

Звонок о пожаре в доме поступил от очевидцев в 15:40 24 ноября. Прибыв к месту вызова, спасатели обнаружили горение вещей б/у в одной из комнат дома на площади 9 квадратных метров. Сотрудники МЧС за несколько минут ликвидировали возгорание. Но без пострадавших всё же не обошлось.

«При выяснении обстоятельств произошедшего стало известно следующее: на момент возникновения пожара в доме находился малолетний ребенок — девочка 2,5 лет без присмотра взрослых. До прибытия пожарно-спасательных подразделений она была эвакуирована из соседней с горящей комнаты, но успела получить отравление продуктами горения. Малышка была доставлена в медицинское учреждение»,— рассказали в ведомстве.

Выяснять причины пожара предстоит сотрудникам отделения дознания. Кроме того, эксперты будут выяснять, почему маленький ребёнок остался дома один.