Под Кыштымом спасатели эвакуировали из заброшенной штольни собаку

Вероятно, чей-то домашний питомец угодил в шахту во время прогулки

В минувшую субботу, 19 декабря, в поселке Слюдорудник Кыштымского городского округа сотрудникам поисково-спасательной службы пришлось спускаться в заброшенную штольню, поскольку оттуда доносились странные звуки. Оказалось, их издавала угодившая в штольню собака.

Доносившиеся из шахты звуки услышал местный житель, проходя мимо. Мужчина остановился и в темноте смог разглядеть темный силуэт и движущуюся тень. Подумав, что на большой глубине может быть человек, мужчина незамедлительно вызвал спасателей.

«Используя альпинистское снаряжение, спасатели спустились на 13-метровую глубину шахты и провели разведку штольни. Человека не обнаружили, а вот пес с разбитым носом действительно был. Из строп была собрана импровизированная эвакуационная система, с помощью которой собаку смогли поднять на поверхность»,— рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области.

Красивый и ухоженный пес с ошейником, вероятно, совершал прогулку, когда угодил в заброшенную штольню. Все сложности процедуры эвакуации собака выдержала спокойно и после небольшой фотосессии отправилась домой.