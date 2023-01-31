Под Кыштымом лесоруба придавило дерево

Мужчину вызволяли из лесной чащи медики и спасатели

Спасатели и медики оказали помощь 40-летнему мужчине, который пострадал после падения дерева. Как сообщили в областной поисково-спасательной службе, ЧП случилось вечером в понедельник, 30 января, в двадцати километрах от Кыштыма. На площадке лесозаготовки спиленный ствол дерева сорвался вниз и придавил лесоруба. В итоге рабочий получил многочисленные переломы левой голени.

«Напарник вызвал скорую помощь и подвез врачей через лес, насколько было возможно, на своем автомобиле. Пострадавшему оказали первую помощь, обезболили, после чего к работе смогли приступить спасатели», — сообщили в региональной ПСС.

Специалисты кыштымского отряда областных спасателей донесли пострадавшего через лесоповал к своему дежурному УАЗу, используя спинальный щит. На внедорожнике лесоруба довезли уже к автомобильной дороге, где ждала карета скорой помощи. Рабочий был госпитализирован в одну из больниц Кыштыма.

Пару дней назад областные спасатели выезжали на поисковые работы в лес в Сосновском районе: там ночью заблудился мужчина. К счастью, ранним утром его удалось найти и доставить в населенный пункт. Накануне также потребовалась помощь спасателей для того, чтобы открыть киоск в Миассе: прохожие заметили лежавшую там женщину. К сожалению, медикам оставалось только констатировать смерть продавца.