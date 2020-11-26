Под Копейском сгорел двухэтажный дом

Хозяин постройки оставил на ночь затопленную печь.

Накануне днём в деревне Анфалово Копейского городского округа произошёл пожар в частном доме. Соседи довольно поздно заметили возгорание, и пламя успело охватить весь дом. Подробнее о происшествии рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области.

Получив сообщение о возгорании в двухэтажном доме, сотрудники Копейского гарнизона отправились на место по повышенному номеру сложности. Хозяин дома, также прибывший к горящему зданию, сообщил спасателям, что внутри никого нет, и пожарные приступили к ликвидации огня.

«На месте также работали сотрудники отделения дознания. По их заключению, наиболее вероятной причиной возникновения пожара могло послужить нарушение правил устройства и эксплуатации печного отопления. Хозяин подтвердил, что вчера вечером он затопил печь, всю ночь шел обогрев дома»,— сообщили в «чрезвычайном» ведомстве.

Пожар ликвидировали шесть единиц техники и 21 человек личного состава.