Под Копейском при пожаре пострадала 13-летняя девочка

ЧП произошло во время приготовления ужина

Накануне вечером в поселке Старокамышинск Копейского городского округа произошел пожар. Дым, идущий из частного дома, заметила бдительная соседка и сразу же вызвала пожарных. Сотрудники 110 пожарной части незамедлительно выехали на место происшествия.

Прибыв по указанному адресу, пожарные увидели, что возгорание уже ликвидировано. Но, по словам пожилой женщины, в результате ЧП пострадала ее 13-летняя внучка, которая готовила ужин: девочка получила ожоги.

«По предварительным данным, девочка готовила ужин, а когда открыла крышку сковородки, пища в ней загорелась. Подросток решила потушить возгорание при помощи воды, нарушив все требования безопасности. Произошло распространение огня: загорелся натяжной потолок»,— сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области.

По данным ведомства, в тот момент, когда девочка пыталась залить водой горящую сковороду, на нее брызнуло масло, что стало причиной ожогов.

Девочка была отправлена в больницу, а сотрудники отдела дознания принялись выяснять, как прекратилось горение — самостоятельно или же его все-таки потушила девочка.

На место выезжали две единицы техники и семь специалистов.