Под Копейском пожар уничтожил частный дом и баню

28 спасателей и 7 единиц техники боролись с огнем по повышенному номеру сложности

Поздно вечером 1 мая в поселке Кадровик в Копейске произошел пожар. Пламя полностью уничтожило частный дом и баню. Подробнее рассказали в пресс-службе Копейского пожарно-спасательного гарнизона.

Инцидент произошел около полуночи в доме на улице Готвальда. Прибывшие на место ЧП пожарные увидели открытое горение кровли дома, бани и надворных построек на площади около 300 квадратных метров. Из-за сильного ветра существовала угроза распространения огня на соседние дома.

«Жители горящего дома самостоятельно эвакуировались еще до прибытия пожарных. Огнеборцы работали по повышенному номеру сложности и около часа отстаивали у огня соседние дома. На месте работало 7 единиц техники и 28 человек личного состава. В результате пожара уничтожены баня, дом, надворные постройки»,— уточнили в пресс-службе Копейского пожарно-спасательного гарнизона.

Сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактики выясняют причины возникновения возгорания.