Под Копейском бойцы ОМОНа спасли на пожаре бабушку с внуками

Пенсионерка поблагодарила за то, что участок удалось отстоять

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Во время пожара в одном из СНТ под Копейском на месте оказались пять бойцов челябинского ОМОНа. Они эвакуировали людей из горящего дома и помогли пожилой соседке отстоять участок. Об этом рассказали в пресс-службе Управления Росгвардии Челябинской области.

Пожар произошел в СНТ «Березка-4». Находящиеся поблизости сотрудники ОМОНа приняли решение отправиться к месту возгорания. На месте уже полыхали двухэтажный дом и баня. Огонь подобрался к соседнему дому. Правоохранители ведрами тушили участок, где была пожилая женщина с двумя внуками. Мужчинам удалось сдержать распространение пламени.

«Если бы не парни, я бы осталась без дома. Одна, даже с водой, я бы ничего не сделала. Откуда они появились, не знаю. И так быстро все заливали. Спасибо им большое, они будто спустились с неба», — поделилась пенсионерка Нина Масленникова.

По предварительным данным, дом загорелся по причине неосторожного обращения с огнем. К сожалению, в результате ЧП один человек погиб.