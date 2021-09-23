Под Хабаровском нашли обломки пропавшего накануне самолета Ан‑26

Судьба экипажа остается неизвестной

В четверг, 23 сентября, в ходе проведения авиаразведки вертолет Ми-8 Хабаровского авиационно-спасательного центра обнаружил обломки самолета в районе горы Хребтовой. Предположительно это был Ан-26, который ранее пропал с радаров, сообщили в ГУ МЧС по Хабаровскому краю.

Высота горы — свыше 900 метров. По предварительным данным, самолет разбился в труднодоступной местности. Из-за высоких деревьев и сильных порывов ветра воздушному судну невозможно сесть в районе происшествия и произвести десантирование спасателей.

«В связи с этим к месту падения самолета выдвинулась наземная группировка сил и средств РСЧС, спасателей МЧС России, представителей следственного управления СК России и других надзорных органов. Судьба экипажа остается неизвестной», — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Хабаровскому краю.

Всего в поисковых мероприятиях задействованы 140 человек и 35 единиц техники.

Напомним, вечером 22 сентября поступило сообщение, что в 38 километрах от аэропорта города Хабаровска с радаров пропал самолет Ан-26, на борту которого находился летный состав в количестве шести человек.