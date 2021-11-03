Под Иркутском самолет Ан‑12 упал при заходе на посадку

Обнаружены тела пяти погибших, возбуждено уголовное дело

Транспортный самолет Ан-12, выполнявший рейс из Якутска в Иркутск, упал при заходе на посадку. На борту находились шесть членов экипажа. По данным СМИ, спасатели обнаружили тела пяти погибших. Возбуждено уголовное дело по факту крушения самолета, сообщает Следственный комитет Российской Федерации.

Разбившийся в районе села Пивовариха Иркутской области самолет принадлежит авиакомпании «Гродно», по ее данным, в составе экипажа были граждане России, Украины и Белоруссии. При заходе на посадку Ан-12 пропал с радаров. К настоящему времени обнаружены тела пяти погибших. Предварительными причинами авиакатастрофы названы ошибка пилотирования и техническая неисправность.

Известно, что во время захода на второй круг в 4 км от города Иркутска самолет АН-12, осуществлявший грузовой рейс по маршруту Кепервеем — Якутск — Иркутск, потерпел крушение. Воздушное судно загорелось. На борту воздушного судна находились, предположительно, 6 членов экипажа.



Следователями Восточного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации по факту крушения самолета Ан-12 возбуждено уголовное дело за нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц.

Ликвидация возгорания на месте крушения и поисковые работы продолжаются.