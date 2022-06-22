Сегодня, 22 июня, на улице Лазурной в поселке Западном Сосновского района 33-летняя женщина за рулем Chery Tiggo сбила лося, сообщает УГИБДД по Челябинской области. ЧП случилось утром.

«Лось внезапно выбежал на проезжую часть. Животное умерло, водитель не пострадала», — рассказали в Госавтоинспекции. 

Капот автомобиля буквально разворотило от удара.

Если управляющий машиной человек сбил лося, он должен предпринять следующие шаги:

  • Остановка машины.
  • Включение аварийного оповещения.
  • Установка знака аварийной остановки. Знак устанавливается в 15 метрах от происшествия в городе и в 30 метрах от происшествия в сельской местности.
  • Запрещено перемещение предметов, участвовавших в ДТП.
  • Все повреждения, которые получила машина, нужно зафиксировать.
  • Машину нужно убрать с проезжей части.
  • Следует вызвать дорожные службы и оформить аварию.