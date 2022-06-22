Сегодня, 22 июня, на улице Лазурной в поселке Западном Сосновского района 33-летняя женщина за рулем Chery Tiggo сбила лося, сообщает УГИБДД по Челябинской области. ЧП случилось утром.
«Лось внезапно выбежал на проезжую часть. Животное умерло, водитель не пострадала», — рассказали в Госавтоинспекции.
Капот автомобиля буквально разворотило от удара.
Если управляющий машиной человек сбил лося, он должен предпринять следующие шаги:
- Остановка машины.
- Включение аварийного оповещения.
- Установка знака аварийной остановки. Знак устанавливается в 15 метрах от происшествия в городе и в 30 метрах от происшествия в сельской местности.
- Запрещено перемещение предметов, участвовавших в ДТП.
- Все повреждения, которые получила машина, нужно зафиксировать.
- Машину нужно убрать с проезжей части.
- Следует вызвать дорожные службы и оформить аварию.