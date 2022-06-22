Под Челябинском женщина за рулем авто насмерть сбила лося

Животное внезапно выбежало на проезжую часть

Сегодня, 22 июня, на улице Лазурной в поселке Западном Сосновского района 33-летняя женщина за рулем Chery Tiggo сбила лося, сообщает УГИБДД по Челябинской области. ЧП случилось утром.

«Лось внезапно выбежал на проезжую часть. Животное умерло, водитель не пострадала», — рассказали в Госавтоинспекции.

Капот автомобиля буквально разворотило от удара.

Если управляющий машиной человек сбил лося, он должен предпринять следующие шаги:

