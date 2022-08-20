Под Челябинском завершены поиски ушедшей из дома 12-летней девочки

Ребенок почти сутки гостил у своего друга

В Сосновском районе Челябинской области завершены поиски 12-летней девочки, которая накануне ушла из дома и не вернулась. Как сообщили журналисту ИА «Первое областное» в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области, ребенок все это время находился у друга.

«Девочка найдена, жива. Сотрудники полиции выяснили, что она все это время находилась у своего друга. Противоправных действий в ее отношении не совершалось. Полицейскими ребенок возвращен к родителям»,— уточнили в ведомстве.

Напомним, девочка ушла из дома, расположенного в поселке Западный, 19 августа. Все это время она не выходила с родителями на связь.