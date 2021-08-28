Под Челябинском завершены поиски 14-летней девочки

Школьницу нашли в Самаре у родственников

Пропавшая под Челябинском 14-летняя девочка найдена, сообщили корреспонденту ИА «Первое областное» координаторы поисково-спасательной службы «Легион-СПАС».

«Девочка найдена, жива. С ней все в порядке, скоро она приедет в Челябинск»,— уточнил координатор Дмитрий.

Как сообщают родственники школьницы в социальных сетях, девочка уехала в Самару к своим бабушке и дедушке.

Напомним, 14-летняя Ева отправилась на прогулку в минувший четверг, 26 августа, и не вернулась домой. Родители разослали ориентировки координаторам спасательного отряда «Легион-СПАС», а также написали заявление в полицию.