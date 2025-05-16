Под Челябинском загорелся цех с химреагентами

Пожар начался из‑за короткого замыкания электроодеяла, которым грели химикаты

В поселке Железнодорожном Копейского городского округа загорелся производственный цех. Пожар начался после короткого замыкания электроодеяла, которое работники использовали для разогрева химреагентов, сообщили в региональном министерстве общественной безопасности.

Огонь распространился на площадь в 20 квадратов и перекинулся на две емкости с диэтаноламином. Спасатели быстро локализовали огонь и не допустили распространения пламени на соседние помещения.

Пострадавших среди сотрудников предприятия нет. В цехе повреждено остекление и электрооборудование.