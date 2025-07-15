Под Челябинском загорелся свинокомплекс

Животных внутри не было

Пожар произошел в деревне Козырево Красноармейского района Челябинской области. Огонь охватил крышу здания для откорма скота, сообщили в пресс-службе МЧС по Челябинской области.

Сообщается, что животных внутри здания нет. Самостоятельно эвакуировались 60 человек, предварительно — без пострадавших.

«На месте происшествия создано два боевых участка, включились в работу 4 звена газодымозащитной службы. Принимаются все необходимые меры для локализации возгорания», — отметили в ведомстве.

Ранее писали, что на северо-западе Челябинска легковушка загорелась на ходу.