Пожар произошел в деревне Козырево Красноармейского района Челябинской области. Огонь охватил крышу здания для откорма скота, сообщили в пресс-службе МЧС по Челябинской области.
Сообщается, что животных внутри здания нет. Самостоятельно эвакуировались 60 человек, предварительно — без пострадавших.
«На месте происшествия создано два боевых участка, включились в работу 4 звена газодымозащитной службы. Принимаются все необходимые меры для локализации возгорания», — отметили в ведомстве.
Ранее писали, что на северо-западе Челябинска легковушка загорелась на ходу.