Под Челябинском загорелась база отдыха

На озере Сугояк вспыхнуло помещение столовой

Сегодня вечером, 25 июня, в Красноармейском районе произошел пожар на берегу озера Сугояк. На одной из многочисленных баз на пляже загорелось деревянное помещение. По сообщению очевидцев, вспыхнула бывшая столовая. Пожар потушен, пострадавших нет.

Пострадало помещение на базе отдыха, некогда принадлежащей челябинскому предприятию по изготовлению прицепной техники.

«Сейчас база в частных руках. Я сама вызвала пожарных, когда увидела огонь и дым в одном из отдельных зданий. Пожарные быстро всё потушили. По моим наблюдениям, на базе отдыхающих не было», — рассказала ИА «Первое областное» очевидец происшествий по имени Марина.

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Напомним, вчера вечером на территории ЧТЗ в это же время вспыхнул пожар.