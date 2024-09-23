Под Челябинском задержали распространителя «соли»

Мужчина год назад освободился из колонии

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В Сосновском районе оперативники задержали 33-летнего мужчину, распространявшего наркотики через тайники-закладки, сообщили в ГУ МВД по Челябинской области.

Полицейские нашли шесть закладок с синтетическим наркотиком альфа-ПВП, а в доме задержанного электронные весы.

«Возбуждено уголовное дело о незаконном распространении наркотиков (статья 228 УК РФ). Обвиняемый заключен под стражу», — сообщили в региональном полицейском главке.

Год назад обвиняемый вышел из колонии. Устанавливаются и другие участники наркобизнеса.