В Сосновском районе оперативники задержали 33-летнего мужчину, распространявшего наркотики через тайники-закладки, сообщили в ГУ МВД по Челябинской области.
Полицейские нашли шесть закладок с синтетическим наркотиком альфа-ПВП, а в доме задержанного электронные весы.
«Возбуждено уголовное дело о незаконном распространении наркотиков (статья 228 УК РФ). Обвиняемый заключен под стражу», — сообщили в региональном полицейском главке.
Год назад обвиняемый вышел из колонии. Устанавливаются и другие участники наркобизнеса.