Под Челябинском задержали наркокурьера с крупной партией метадона

Мужчина водворен в изолятор

В Копейске полицейские задержали 41-летнего жителя Коркино во время сбыта запрещенных веществ, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

При себе у мужчины было 48 свертков с порошкообразным веществом. Экспертиза показала, что в них находился метадон общей массой более 13 граммов. Задержанный признался, что хотел сбыть запрещенное вещество через тайники.

В отношении коркинца возбудили уголовное дело о незаконном сбыте запрещенных веществ в крупном размере (пункт «г» части 4 статьи 228.1 УК РФ). Он водворен в изолятор временного содержания.

Следователи устанавливают личности соучастников задержанного.