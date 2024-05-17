Под Челябинском задержали двоих подозреваемых в ограблении мужчины

Нападавшие похитили у потерпевшего деньги и телефон

Оперативники уголовного розыска по горячим следам задержали 33-летнего и 25-летнего подозреваемых в дерзком ограблении мужчины в поселке Западном. Об этом сегодня, 17 мая, сообщили в ГУ МВД по Челябинской области.

31-летний мужчина позвонил в полицию и рассказал, что на него напали двое неизвестных, похитили деньги и гаджеты на сумму около 33 тысяч рублей. Также подозреваемые перевели с банковских приложений жертвы деньги на свои счета.

«Установлено, что мужчина пытался завязать знакомство с ранее неизвестными ему лицами в Сети, после чего отправился на указанный ими адрес. Однако для злоумышленников цель приглашения была совсем иной. Незнакомцы встретили его на улице. Совершив противоправное деяние, они воспользовались сигнальным пистолетом, выстрелив в лицо потерпевшему, чтобы тот не имел возможности заметить пути их отхода с места происшествия», — рассказали в региональном полицейском главке.

Подозреваемых задержали в одной из квартир в Залесье. Возбуждено уголовное дело о грабеже (статья 161 УК РФ).