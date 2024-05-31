Под Челябинском водителя Renault зажало в салоне после ДТП

Второй участник аварии не пострадал

Рядом с селом Большое Баландино в Сосновском районе столкнулись две легковушки, одна из них вылетела на обочину, а водитель оказался зажат в салоне, рассказали в Поисково-спасательной службе Челябинской области.

«50-летний мужчина получил множественные травмы, его вытаскивали из искореженного кузова с помощью гидравлического инструмента», — уточнили в региональной ПСС.

Пострадавшего госпитализировали. Во втором автомобиле сработали подушки безопасности, водителю медицинская помощь не понадобилась.