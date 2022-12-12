Под Челябинском водителя FIAT зажало в салоне после ДТП с грузовиком

Мужчину госпитализировали

На 1846-м километре трассы М-5 около поворота на поселок Витаминный Сосновского района столкнулись фура Scania и FIAT Ducato. Об этом сегодня, 12 декабря, сообщили в Поисково-спасательной службе Челябинской области.

В результате ДТП водителя легковушки зажало в салоне.

«При помощи гидравлического аварийно-спасательного инструмента спасатели произвели деблокировку пострадавшего, эвакуировали его с места аварии на носилках и передали сотрудникам скорой помощи», — рассказали в областной ПСС.

Как ранее сообщал наш сайт, на трассе М-5 на территории Чебаркульского района столкнулись два большегруза, один из которых перевозил мандарины.