Под Челябинском водитель Toyota погиб в ДТП с фурой

Пассажира легковушки госпитализировали

Сегодня, 10 июня, рядом со станцией Серозак в Сосновском районе водитель Toyota выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовиком Scania под управлением 45-летнего водителя. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Челябинской области.

«В результате ДТП водитель легковушки — мужчина около 30 лет — скончался на месте происшествия. Он не был пристегнут ремнем безопасности. Пассажир Toyota получил травмы и был госпитализирован», — прокомментировали в Госавтоинспекции.

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