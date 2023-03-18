Под Челябинском в смертельном ДТП с внедорожником погиб мужчина

Пешеход перебегал трассу в вечернее время

В ГИБДД Челябинской области выясняют обстоятельства ДТП, в котором погиб 45-летний мужчина. Личность погибшего не установлена. Авария произошла накануне вечером в Красноармейском районе. Водитель Ленд Крузер Прадо наехал на пешехода, перебегавшего дорогу, сообщили в региональном управлении ГИБДД.

На 24 километре дороги Челябинск — Новосибирск на территории Красноармейского района внедорожник Тойота Ленд Крузер Прадо наехал на пешехода. Авария произошла в 20:15 17 марта. За рулем иномарки был 50-летний водитель.

Известно, что погибший перебегал дорогу в неустановленном месте слева направо по ходу движения автомобиля. Личность погибшего не установлена, на вид ему 40-45 лет.