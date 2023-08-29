Под Челябинском в сгоревшем автомобиле обнаружили тело девушки

Следователи возбудили уголовное дело об убийстве

В Аргаяшском районе обнаружен сгоревший автомобиль, внутри которого находился труп девушки. Личность пострадавшей установлена, в региональном управлении СК России уточнили, что возбуждено уголовное дело по статье 105 «Убийство».

Погибшей оказалась 21-летняя жительница Аргаяшского района. Ее тело со следами термического воздействия обнаружили в салоне сгоревшего авто еще 26 августа. Возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ — «Убийство».

«В Следственном управлении СК России по Челябинской области устанавливают все обстоятельства произошедшего, а также лиц, причастных к совершению преступления», — пояснили в ведомстве.