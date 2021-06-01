Под Челябинском в лобовом столкновении фуры и легковушки погиб мужчина

В районе аварии было затруднено движение

В районе Полетаево под Челябинском в результате лобового столкновения грузовика и иномарки погиб человек. Авария привела к возникновению пробки — автомобилисты объезжали зато по через жилые кварталы.

В отделении пропаганды ГИБДД по Челябинской области уточнили, что ДТП случилось 31 мая в 17:03 на 22-м километре автодороги «Западный обход города Челябинска». Автомобиль «Фольцваген Поло» при неустановленных обстоятельствах выехал на встречную полосу и столкнулся с автомашиной «Скания» с полуприцепом.

59-летний водитель легковушки погиб на месте происшествия. За рулем грузовика находился 61-летний мужчина. Он не пострадал.