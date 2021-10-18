Под Челябинском в лобовом ДТП с КамАЗом погиб водитель «Волги»

От отечественного авто осталась груда металла

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На 41-м км автодороги «Западный обход города Челябинска» при столкновении легковушки и грузовика погиб водитель «Волги». Об этом сегодня, 18 октября, Первому областному информагентству сообщили в ГУ МВД по региону. Авария случилась накануне в 16:24. 29-летний водитель ГАЗ-3102 не справился с управлением и вылетел на полосу встречного движения, где столкнулся с КамАЗом. За рулем грузовика находился 60-летний мужчина.

«В результате столкновения водитель ГАЗ-3102 скончался на месте происшествия. Сотрудники ГИБДД проводят проверку», — рассказали в региональном полицейском главке.

Удар был такой силы, что отечественная легковушка превратилась в груду металла.

Второй водитель от госпитализации отказался.

Накануне на автодороге Миасс — Кыштым — Карабаш 37-летний мотоциклист не выбрал безопасную скорость и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем Volkswagen Tiguan.