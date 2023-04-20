Под Челябинском в лобовом ДТП пострадали два водителя

Мужчину и женщину госпитализировали

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Сегодня, 20 апреля, на автодороге Шершни — Северный — поселок Западный 53-летняя женщина за рулем «Хендая» выехала на полосу встречного движения (выезд разрешен), где столкнулась со встречным автомобилем «Лада» под управлением 60-летнего мужчины. Оба водителя получили травмы различной степени тяжести. Об этом сегодня, 20 апреля, Первому областному информагентству сообщили в УГИБДД по Челябинской области.

На месте работали экстренные службы.

Госавтоинспекция напоминает участникам дорожного движения быть особо внимательными и неукоснительно соблюдать правила дорожного движения.