Под Челябинском в ДТП погиб водитель грузовика

Машина съехала в кювет

Сегодня, 3 февраля, на 49-м километре автодороги Подъезд к Екатеринбургу в Сосновском районе водитель грузового автомобиля Volvo с полуприцепом столкнулся со встречным Chevrolet Niva, после чего вылетел в кювет. Об этом сообщили в УГИБДД по Челябинской области.

За рулем внедорожника находился 46-летний мужчина.

«Автомобиль Volvo съехал в правый кювет и опрокинулся. В результате ДТП водитель грузовика (мужчина, личность устанавливается) погиб на месте происшествия», — сообщили в Госавтоинспекции.

Мужчина за рулем Chevrolet не пострадал.