Сегодня, 3 февраля, на 49-м километре автодороги Подъезд к Екатеринбургу в Сосновском районе водитель грузового автомобиля Volvo с полуприцепом столкнулся со встречным Chevrolet Niva, после чего вылетел в кювет. Об этом сообщили в УГИБДД по Челябинской области.
За рулем внедорожника находился 46-летний мужчина.
«Автомобиль Volvo съехал в правый кювет и опрокинулся. В результате ДТП водитель грузовика (мужчина, личность устанавливается) погиб на месте происшествия», — сообщили в Госавтоинспекции.
Мужчина за рулем Chevrolet не пострадал.