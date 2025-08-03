Под Челябинском упавший с крыши дома шифер задел восьмилетнюю девочку

Ребенку оказали необходимую медицинскую помощь

В копейском поселке Потанино во время ремонта электросетей с крыши дома сорвался шифер и задел оказавшуюся в тот момент рядом со зданием восьмилетнюю девочку. В следственном управлении СК РФ по Челябинской области возбудили уголовное дело, сообщили в пресс-службе ведомства.

Инцидент произошел в районе дома № 8 по улице Тореза. Электрики проводили восстановительные работы на сетях и повредили кровлю многоквартирного дома. В результате часть шифера упала и вскользь задела проезжавшую на велосипеде мимо дома восьмилетнюю девочку. Ребенок получил травму головы, ей оказали необходимую медицинскую помощь.

Уточняется, что участок работ не был огорожен.

По данному факту возбуждено и расследуется уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении строительных и иных работ (часть 1 статьи 216 УК РФ). Наказание по этой части статьи — штраф до 80 тысяч рублей или лишение свободы на три года. Назначена судебно-медицинская экспертиза.