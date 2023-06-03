Под Челябинском упавшая от урагана крыша травмировала пони

Животному порезало шею

Накануне, 2 июня, в некоторых районах Челябинской области прошел настоящий ураган. Особенно «досталось» поселку Трубный в Сосновском районе: там сильный ветер повалил деревья, а на пони-ферме травмировало пони. Информация об этом появилась на странице фермы в социальной сети «ВКонтакте».

«Нам досталось! Повалило много деревьев, перевернуло будки для пикников, упали заборы, а еще придавило нашу поняшку. Порезало крышей шею так, что пришлось срочно искать доктора, чтоб зашить раны. Огромное спасибо доктору Марине, она приехала и заштопала нашу лошадку!»— сообщили в паблике.

Также там добавили, что с пони все хорошо, и совсем скоро он будет бегать в табуне со своими друзьями.