Под Челябинском трое детей подкладывали камни на железнодорожные рельсы

Родителей хулиганов привлекли к административной ответственности

Сотрудники транспортной полиции установили личности троих детей, которые подкладывали на рельсы посторонние предметы. Сообщение об инциденте поступило от машиниста грузового поезда на станции Еманжелинск. Об этом сегодня, 5 мая, сообщили в Южно-Уральском ЛУ МВД России на транспорте.

Дети 9—11 лет из любопытства положили на рельсы камни и резиновые прокладки. Школьники хотели посмотреть, как по предметам промчится поезд.

«Инспекторы подразделения по делам несовершеннолетних Южно-Уральского ЛУ МВД России на транспорте провели с подростками и их законными представителями беседу о недопустимости вмешательства в работу железнодорожного транспорта и напомнили, что наложение посторонних предметов на рельсы может повлечь серьезные последствия как для железной дороги, так и для самих нарушителей», — рассказали в транспортной полиции.

В отношении родителей были составлены административные протоколы по статье 5.35 КоАП РФ («Неисполнение или ненадлежащее исполнение родителями обязанностей по воспитанию несовершеннолетних»).