Под Челябинском столкнулись две «Лады», водители погибли

Один из автомобилистов выехал на встречку

Сегодня, 9 августа, рано утром на территории Еманжелинского района лоб в лоб столкнулись автомобили Lada Kalina. Водители обеих машин погибли, сообщили в областной Госавтоинспекции.

Авария произошла в пять часов утра на 66 километре трассы Челябинск — Троицк — граница с Казахстаном. 55-летний автомобилист по невыясненным пока причинам выехал на полосу встречного движения, где врезался в аналогичный авто, которым управлял 45-летний мужчина.

Оба водителя получили смертельные травмы. Обстоятельства ДТП устанавливаются.

Вечером 8 августа на территории Нязепетровского района в ДТП погибла 17-летняя девушка.