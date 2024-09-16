Под Челябинском столкнулись 4 авто, есть пострадавшие

Все участники ДТП двигались в попутном направлении

В Сосновском районе устанавливаются обстоятельства дорожно-транспортного происшествия с участием четырех легковых автомобилей. «Автопоезд» собрался вечером в воскресенье, 15 сентября, на 1851‑м километре автодороги Москва —Челябинск в направлении южноуральской столицы.

Сообщается, что все пострадавшие транспортные средств двигались в попутном направлении. По предварительной информации, водитель ВАЗ‑2112 въехал в остановившийся перед пешеходным переходом автомобиль Honda, после чего в них прилетели еще Ford Mondeo и Mazda Demio.

«В результате ДТП пострадали те, кто был в Mazda: 34‑летний водитель и его 28‑летняя пассажирка», — рассказали в полиции.

На место выезжала следственно-оперативная группа. По факту ДТП проводится проверка.

Напомним, в воскресенье аналогичная авария произошла под Магнитогорском. Там столкнулись пять машин, пострадали два человека.