Под Челябинском стая бездомных собак разорвала косулю

В регионе участились случаи нападения собак на людей и животных

В поселке Саргазы Сосновского района стая бродячих собак разорвала косулю, которая вышла из леса. Об этом местные жители сообщили в одном из пабликов в социальной сети «ВКонтакте».

«Ночью в поселке Саргазы Сосновского района по улице Лазурной стая бродячих собак разорвала косулю, которая вышла из рядом расположенного леса. Прошу разобраться с отловом бродячих собак. На месте косули мог бы оказаться человек!»— написал пользователь Максим.

Редакция ИА «Первое областное» попыталась дозвониться до главы Сосновского района Евгения Ваганова, чтобы выяснить, кто занимается отловом бродячих собак в районе. Однако трубку он не взял.

Бродячие собаки нападают не только на животных, но и на людей. Так, на прошлой неделе зафиксировали сразу два случая нападения собак на людей: в Саткинском районе и троицком поселке ГРЭС.