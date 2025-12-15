Под Челябинском спасли потерявшихся мужчин с сильным переохлаждением

Спасатели искали их до утра

В ночь на понедельник, 15 декабря, двое мужчин отправились в гости к своим знакомым в поселок Саргазы. Часть пути преодолели на такси, еще часть — пешком. Но до пункта назначения приятели не дошли: решив сократить путь, они заблудились. Получившие их координаты спасатели искали мужчин до раннего утра, рассказали в пресс-центре Поисково-спасательной службы Челябинской области.

«Спасатели мобильного отряда вместе с другими экстренными службами искали мужчин более двух часов. Нашли их только к пяти утра. Один из них уже практически не мог передвигаться из-за сильного переохлаждения»,— рассказали в ведомстве.

Спасатели быстро вывезли пострадавших в населенный пункт, где передали медикам. Им оказывается вся необходимая помощь.