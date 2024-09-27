Под Челябинском сотрудники ГАИ остановили пьяного водителя фуры

Мужчину отстранили от управления авто

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На дороге Западный обход Челябинска в Сосновском районе сотрудники ДПС остановили грузовой автомобиль, водитель которого оказался пьян, сообщили в региональной Госавтоинспекции.

«В отношении водителя большегруза возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 12.8 КоАП РФ. Водитель был отстранен от управления, а большегруз был помещен на специализированную стоянку», — рассказали в ГАИ.

Как ранее сообщал наш сайт, в Челябинской области по вине водителей фур с начала года погибли 23 человека.