Под Челябинском сошли с рельсов две цистерны с бензином

Крупной аварии удалось избежать: разлива топлива и пострадавших нет

Сегодня утром на железнодорожном переезде 25‑й километр Южно-Уральской железной дороги произошел инцидент с маневровым составом: с рельсов сошли две цистерны, заполненные бензином, сообщает Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ.

По счастливому стечению обстоятельств обошлось без жертв и пострадавших. На месте происшествия уже ведутся восстановительные работы.

По предварительной версии, причиной ЧП стала неисправность железнодорожного полотна. Для установления всех обстоятельств и виновных лиц организована доследственная проверка по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее причинение крупного ущерба».

В пресс-службе ЮУЖД уточнили, что происшествие случилось на подъездном пути, примыкающем к станции Челябинск-Южный, и не связано с инфраструктурой компании. Работа станции и движение поездов через нее не нарушены.