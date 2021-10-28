Накануне вечером, 27 октября, под Челябинском сошли с рельсов четыре железнодорожных вагона, груженных металлоломом, сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.
«27 октября в 19:45 на путях не общего пользования, примыкающих к станции Челябинск-Южный, при проведении маневровых работ произошел сход четырех груженых вагонов без опрокидывания. Груз — лом металлов. Пострадавших нет», — говорят в ведомстве.
Центральное межрегиональное управление на транспорте СК РФ проводит процессуальную проверку: устанавливаются причины и размер ущерба.