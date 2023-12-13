Под Челябинском сломавшийся автобус с пассажирами простоял час

Сотрудники ДПС отправили людей на попутном транспорте

Ваш браузер не поддерживает воспроизведение видео! Пожалуйста обновите его.

Сегодня, 13 декабря, на 17-м километре автодороги Вахрушево — Долгодеревенское у пассажирского автобуса в дороге оборвался ремень ГРМ и вытек антифриз, рассказали в УГИБДД по Челябинской области.

Целый час пассажиры и водитель ждали помощь на морозе.

«Прибывшие на место сотрудники полиции лейтенант полиции Андрей Звонарев и лейтенант полиции Айрат Абубакиров пересадили пассажиров на попутный транспорт, обогрели водителя автобуса и вызвали помощь», — рассказали в областной Госавтоинспекции.

В Челябинской области 12 декабря установился пик холода. В таких условиях разные ЧП могут обернуться настоящей катастрофой. Но южноуральцы не оставляют друг в друга в беде. В информагентстве «Первое областное» собрали несколько таких добрых историй, которые произошли с жителями области за эти суровые морозные дни.

