Под Челябинском семью с ребенком зажало в авто после ДТП

Пострадавшим помогли выбраться сотрудники МЧС

В районе Еманжелинки автомобиль врезался в столб, водитель и двое пассажиров, в том числе ребенок, оказались заблокированы в салоне. Об этом сегодня, 15 марта, сообщили в ГУ МЧС по Челябинской области.

На место происшествия выехали сотрудники Копейского гарнизона.

«С помощью гидравлического аварийно-спасательного инструмента водитель и пассажиры были успешно деблокированы и переданы медицинским работникам. Серьезных травм пострадавшие не получили», — сообщили в региональном чрезвычайном ведомстве.

Сегодня, 15 марта, на улице Воровского в Челябинске столкнулись автомобили Opel и Toyota. Пострадали оба водителя.

