Под Челябинском разыскивают упавшего в овраг мужчину

Потерпевший несколько дней назад позвонил другу и сообщил, что замерзает

В Сосновском районе полиция, волонтеры и спасатели разыскивают 48-летнего мужчину, который не вернулся домой еще 15 февраля. Как выяснилось, пострадавший успел сообщить по телефону, что упал в овраг и не может выбраться. Об этом сообщили в Поисково-спасательной службе Челябинской области.

С заявлением о пропаже мужчины обратилась его мать, жительница поселка Томинского. Приятель, которому успел дозвониться пострадавший, не придал значения звонку и вспомнил о нем лишь через несколько дней.

«Спасатели на снегоходах и пешком, добровольцы пешком и на лыжах обследуют район поселка, о котором упомянул в телефонном разговоре пропавший. Вчерашний поиск, осложненный снегопадами, результата не дал», — рассказали в областной ПСС.

Сегодня поиск продолжается.

Спасатели напоминают, если вы стали очевидцем происшествия или попали в ситуацию, угрожающую жизни и здоровью, сообщить о ЧП можно на единый телефон вызова экстренных служб 112.