Под Челябинском разбился мотоциклист, которому не уступили дорогу

По предварительным данным, мужчина ехал по главной

В микрорайоне Вишневая Горка устанавливают обстоятельства смертельного ДТП с участием мотоцикла. Инцидент произошел в четверг, 5 июня, днем, сообщает Госавтоинспекция.

По предварительным данным, 24‑летняя женщина за рулем Ford Focus выезжала со второстепенной дороги, не уступила дорогу и совершила столкновение с мотоциклом Avantis, за управлением которого находился 61‑летний мужчина.

Байкера с тяжелыми травмами увезли в больницу, но спасти его жизнь не удалось.

По факту аварии проводится проверка.