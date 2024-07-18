Под Челябинском рабочий погиб от удара током во время строительства ангара

Еще одного пострадавшего госпитализировали

Сегодня, 18 июля, в деревне Шигаево Сосновского района при проведении несанкционированных работ по строительству ангара в охранной зоне воздушной линии электропередачи двое мужчин получили удар током. Один из них скончался на месте. В Центральных электрических сетях челябинского филиала ПАО «Россети Урал» работает специальная комиссия, совместно с сотрудниками правоохранительных органов энергетики выясняют обстоятельства происшествия, сообщили в пресс-службе компании.

«С какой бы целью сторонние лица или организации ни вели действия в непосредственной близости к энергообъектам, они, прежде всего, ставят под угрозу жизнь и здоровье людей — линии электропередачи находятся под напряжением. Кроме этого, противоправные действия в охранных зонах ЛЭП могут привести к нарушению электроснабжения и массовым отключениям электроэнергии в городах и селах», — прокомментировали в пресс-службе.

«Россети Урал» просят руководителей предприятий и частных лиц уделять особое внимание технике безопасности при работах возле ЛЭП.