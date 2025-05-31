Под Челябинском пьяный водитель устроил смертельное ДТП

Автомобилист не справился с управлением

Вечером 30 мая в Сосновском районе по вине пьяного водителя автомобиля «Киа Серато» погиб пассажир иномарки, сообщили в областной ГАИ.

Авария произошла в 21:30 на 3 километре трассы, соединяющей поселок Полетаево и СНТ «Полет-3». 38-летний водитель «Киа» не справился с управлением и выехал на встречку, где врезался в автомобиль «Шкода Рапид». После южнокорейская иномарка съехала в кювет и опрокинулась.

В результате смертельные травмы получил 39-летний пассажир «Киа».

«Водитель автомобиля „Киа Серато“ находился в состоянии алкогольного опьянения: содержание паров этанола в выдыхаемом воздухе составило 0,53 мг/л при допустимой норме 0,16 мг/л»,— уточнили в ведомстве.

По факту ДТП проводится проверка.