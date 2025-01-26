Под Челябинском пьяный водитель устроил ДТП с переворотом автомобиля

Мужчину привлекли к административной ответственности

Сегодня, 26 января, в Сосновском районе в микрорайоне Вишневая Горка 26-летний водитель «Лады-Приоры», находясь в состоянии алкогольного опьянения, устроил ДТП, в результате авто опрокинулось. Как сообщили в пресс-службе областной Госавтоинспекции, в результате аварии повреждения получил лишь автомобиль.

Предварительно, автомобилист не справился с управлением, съехал с дороги и наехал на дерево. От удара машина опрокинулась. Водитель не пострадал.

«Проведенное освидетельствование показало, что мужчина находится в состоянии алкогольного опьянения. В его отношении составили протокол по статье 12.8 КоАП РФ», — уточнили в ведомстве.

Мужчину отстранили от управления авто. Он рискует лишиться водительских прав на два года. Также ему придется уплатить штраф.

Ранее на автодороге Старокамышинск — Октябрьское 54-летний водитель большегруза съехал в кювет, где врезался в дерево. От полученных травм он скончался на месте аварии. Обстоятельства ДТП устанавливают следователи.