Под Челябинском пьяный водитель Ssan Yong устроил ДТП с пострадавшими

В тяжелом состоянии оказались женщина и 8‑летняя девочка

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На 58-м километре автодороги «Западный обход Челябинска» 39-летний водитель автомобиля Ssan Yong не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем Toyota. В нем пострадали 28-летняя женщина и 8-летний ребенок. С тяжелыми травмами их госпитализировали. Об этом сообщили в УГИБДД по региону.

Авария случилась еще 4 сентября. Водитель Ssan Yong находился в состоянии алкогольного опьянения. В отношении него возбуждено уголовное дело по пункту «а» части 2 статьи 264 УК РФ («Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека»).

«Обвиняемый является жителем азиатской страны. На время следствия он заключен под стражу», — рассказали в Госавтоинспекции.