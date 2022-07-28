Под Челябинском пьяный 17‑летний мотоциклист насмерть сбил мужчину

Водительского удостоверения у подростка не было

В ночь на четверг, 28 июля, на автодороге Челябинск — Харлуши 17-летний парень за рулем спортивного мотоцикла GR2 Optimum насмерть сбил пешехода, сообщили в УГИБДД по региону.

Личность мужчины пока не установлена. Известно, что ему от 60 до 65 лет. Пешеход двигался по проезжей части в попутном направлении.

«От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия. Водитель мотоцикла госпитализирован с травмами», — рассказали в Госавтоинспекции.

Подросток проживает в СНТ «Урал» в Сосновском районе, по месту учебы характеризуется положительно. Спортивный мотоцикл принадлежит его матери. Школьник объяснил, что взял его без разрешения.