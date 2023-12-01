Под Челябинском приостановили работу каменного карьера

Добыча ископаемых представляет угрозу для жителей деревни Прохорово

В Челябинской области возбуждено уголовное дело о нарушении прав граждан при производстве работ по добыче строительного камня, сообщает пресс-служба СУ СК России по Челябинской области.

«По версии следствия, в результате производства работ на территории карьера, расположенного в районе деревни Прохорово Сосновского района, возникает угроза жизни и здоровью жителей указанной деревни, а также порчи их имущества», — говорят в ведомстве.

Следователи и следователи-криминалисты СК России осматривают карьер, допрашивают должностных лиц и селян. Запрошена необходимая документация по земельным участкам и по добыче строительного камня.

На время следствия работа карьера приостановлена.