В Челябинской области возбуждено уголовное дело о нарушении прав граждан при производстве работ по добыче строительного камня, сообщает пресс-служба СУ СК России по Челябинской области.
«По версии следствия, в результате производства работ на территории карьера, расположенного в районе деревни Прохорово Сосновского района, возникает угроза жизни и здоровью жителей указанной деревни, а также порчи их имущества», — говорят в ведомстве.
Следователи и следователи-криминалисты СК России осматривают карьер, допрашивают должностных лиц и селян. Запрошена необходимая документация по земельным участкам и по добыче строительного камня.
На время следствия работа карьера приостановлена.