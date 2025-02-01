Под Челябинском пожарные спасли из горящей квартиры женщину и кошку

Находившийся в помещении мужчина погиб

Вечером 31 января в Копейске в квартире многоэтажки на улице Томилова произошел пожар. В результате 74-летний хозяин погиб, женщину и кошку, которые были без сознания, удалось реанимировать, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области.

ЧП произошло в квартире, расположенной на первом этаже. Предварительно, из-за непотушенной сигареты загорелись вещи на площади 8 квадратных метров. Спасатели передали мужчину и женщину медикам, а также принялись реанимировать кошку. Хозяйку и животное удалось спасти.

Пожар тушили 15 человек и 4 единицы техники. Точная причина возгорания устанавливается.