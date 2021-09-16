Под Челябинском пожар охватил два частных дома

Здания принадлежат одному хозяину

Сегодня, 16 сентября, в поселке Кременкуль огонь охватил два частных дома, принадлежащих одному хозяину. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Челябинской области.

«Пожарно-спасательные подразделения ликвидируют пожар. Из-за плотной застройки пламя перекинулось с одного дома на другой», — рассказали в региональном чрезвычайном ведомстве.

Хозяин горящих зданий самостоятельно эвакуировался до прибытия пожарных. На месте работают четыре единицы техники и 16 человек личного состава. К 17:08 открытое горение ликвидировано.