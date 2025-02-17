Под Челябинском поймали пьяного водителя микроавтобуса

Мужчину привлекли к ответственности

В Сосновском районе вечером 16 февраля сотрудники Госавтоинспекции выявили нетрезвого водителя микроавтобуса, который перевозил пассажиров. От управления транспортом его отстранили, сообщили в пресс-службе областной ГАИ.

Правоохранители работали на трассе «Вахрушево — Долгодеревенское» и решили остановить ПАЗ с пассажирами, следовавший по маршруту «Поселок Нагорный — Челябинск». При проверке документов инспекторы заподозрили, что водитель нетрезв. Факт опьянения подтвердило медосвидетельствование.

В отношении мужчины составили протокол об управлении транспортом в состоянии опьянения (статья 12.8 КоАП РФ). Автобус отправили на спецстоянку, а находившихся в нем четырех пассажиров пересадили на другой транспорт.

Еще одного нетрезвого водителя автобуса инспекторы выявили в субботу, и тоже в Сосновском районе. В отношении нарушителя также был составлен протокол.